SUMMER OF CHAMPIONS Vorbereitung auf die neue Eiskunstlauf- Saison

23.07.2017, 15:50 Uhr

Headcoach war András Száraz, Trainer in Schweden. András, ein gebürtiger ungarischer Spitzentrainer der mit seinen Eiskunstläufern bei Europa und Weltmeisterschaften sowie Olympischen Spielen erfolgreich teilnahm. Er trainierte erfolgreich in Ungarn, Belgien, Holland und jetzt in Schweden.Viele neue Programme wurden von Száraz Edit Choreographin Off-Ice-Spezialistin ausgearbeitet. Sie ist eine ehemalige rhythmische Gymnastin und arbeitet als Coach seit vielen Jahren mit Eiskunstläufern.Corinna Huber vom EKA Eiskunstlaufverein Ausserfern nutzte die Gelegenheit und studierte gleich die neue kür für die kommende Saison ein.