Am 31. Dezember 2019 um 15:45 Uhr erfolgte bei der Polizei Ried im Innkreis die telefonische Anzeige, dass im Ortsteil Neuhaus, Gemeinde Geinberg, ein außergewöhnlich lauter Knall, ähnlich einer Detonation, zu vernehmen war.

GEINBERG. Laut Meldung der Polizei führten Beamte der Polizeiinspektion Obernberg am Inn anschließend Erhebungen am Vorfallsort durch. Dabei konnte aufgrund von Befragungen der Anrainer der Abschussort lokalisiert werden. Bei dem Objekt wurden mehrere Personen angetroffen. Diese gaben an, die Verursacher des Lärms gewesen zu sein.

Im Zuge einer freiwilligen Nachschau im Objekt konnten dort zahlreiche, erst kürzlich illegal aus Tschechien eingeführte, pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F3 und F4 vorgefunden und sichergestellt werden. Die drei Männer zeigten sich einsichtig, sie werden an die Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis angezeigt.