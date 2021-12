Der St. Martiner Anel Hadzic beendet nach 16 Jahren seine Zeit als Profifußballer. „Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, schreibt der 32-Jährige auf Instagram.

ST. MARTIN IM INNKREIS (mafr). 1999, in der Jugend der SV Ried, hat für Anel Hadzic alles begonnen. 2006 wurde der Bosnier in das Profiteam der SVR aufgenommen. Insgesamt absolvierte der Vater eines Sohnes 237 Bundesligaspiele für die SV Ried und den SK Sturm Graz. Mit Ried holte der Mittelfeldspieler 2011 den Cup. In Ungarn, wo Hadzic von 2016 bis 2020 bei Videoton FC unter Vertrag stand, konnte er über einen Meistertitel sowie einen Cupsieg jubeln. Nach einem kurzen Gastspiel beim österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck, folgte sein letzter Transfer zum FC Wels in die Regionalliga.

WM-Teilnahme als Highlight

Seinen aktuellen Vertrag in Wels löste der 32-Jährige vergangene Woche auf. „Nach 16 erfolgreichen und wunderbaren Jahren als Fußballprofi, heißt es nun Abschied nehmen. Ich hatte schöne Momente sowie Höhen und Tiefen in meiner Karriere, aber das alles gehört zum Fußball“, schreibt Hadzic auf Instagram. Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und werde dem Fußball erhalten bleiben, so der ehemalige bosnische Nationalspieler weiter. „Details dazu möchte ich noch nicht verraten“, sagt Hadzic. Er blicke mit stolz auf seine Karriere zurück und schwärmt von seinem Highlight, der WM-Teilnahme 2014 in Brasilien: „Ich stand am Platz als Bosnien das erste WM-Spiel in der Geschichte des Landes gewinnen konnte (3:1 gegen den Iran), es war einfach sensationell. Das kann mir keiner mehr nehmen.“