Lern- und Gedenkort: Charlotte-Taitl-Haus

08.05.2017, 12:54 Uhr

Den Opfern ihre Namen zurückzugeben und sie so der Vergessenheit zu entreißen ist das Ziel dieses Projekts.

Eröffnung & Ausstellung

Zur Person Charlotte Taitl

Die Eröffnung des Lern- und Gedenkorts Charlotte-Taitl-Haus findet am Dienstag, 16. Mai, um 19 Uhr, am Roßmarkt statt. Bei Schlechtwetter wird in den Sparkassen-Stadtsaal ausgewichen.Da das Haus an die Stadtbücherei angerenzt ist die Ausstellung zu deren Öffnungzeiten zugänglich. Der Lern- und Gedenkort stellt eine Erweitung des Museum Innviertler Volkskundehaus dar.Es wird die Lebensgeschichten von insgesamt 26 Opfern erzählt. In einer Infobox sind alle Informationen zum Nationalsozialismus un der Zeit davor und danach im Bezirk Ried angebracht.Charlotte Taitl, am 15. Mai 1896 in Thomasroith/Ottnang geboren. übersiedelte mit ihrem Mann Josef Taitl nach ihrer Heirat 1919 nach Ried. Sie betrieben einen Leder- und Altwarenhandel. Weil Charlotte Taitl Jüdin war, erzwangen die Konkurrenten die Schließung des Geschäfts. Ab 1943 durfte nur noch der Altwarenhandel weitergeführt werden. Mit ihrem Mann und ihrer Tochter Gertrude wohnte Charlotte Taitl bis zu ihrer Verhaftung im Haus Roßmarkt Nr. 29. Nach der Teilnahme an der Feier ihrer eigenen Silberhochzeit mit Freunden im benachbarten Gasthaus, wurde sie wegen des „Umgangs mit Deutschblütigen“ denunziert und am 16. Oktober 1944 in Auschwitz ermordet.