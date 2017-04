Mitten auf der Straße randalierte ein Betrunkener

30.04.2017, 19:12 Uhr

Am Samstagabend kam es im Gemeindegebiet von Waldzell zu einem gefährlichen Zwischenfall.

Betrunkener schlug sofort mit der Faust zu

RIED (red). Gegen 20.30 Uhr war ein Autolenker aus Wolfsegg am Hausruck mit seinem Pkw auf der L1064, Waldzeller Landesstraße Richtung Schildorn unterwegs. Bei einer Baustelle im Gemeindegebiet von Waldzell verringerte er die Geschwindigkeit. Plötzlich stand vor ihm eine dunkel bekleidete männliche Person mitten auf der Fahrbahn, die ihm den Mittelfinger zeigte.Nachdem er den offensichtlich Betrunkenen passiert hatte, drehte er um, fuhr zu dem Mann zurück und wollte diesen durch das offene Fenster der Fahrerseite zur Rede stellen. Der betrunkene Fußgänger schlug sofort mit der Faust in das Gesicht des Autofahrers und auf das Auto ein. Der 61-Jährige alarmierte umgehend die Polizei.

Alkoholtest ergab 1,74 Promille im Blut

Die Beamten, die gerade zufällig in der Nähe waren, konnten in einem Feld einen jungen Waldzeller stellen, der die Tat auch an Ort und Stelle eingestand. Ein Alkovortest ergab 1,74 Promille. Einen Grund für die Tat konnte er nicht nennen.