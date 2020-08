AIGEN-SCHLÄGL. Das Stift Schlägl lädt wieder zur Besichtigung ein: Stiftsführungen, die wieder regelmäßig stattfinden, bieten einen Einblick in die 800-jährige Geschichte des Prämonstratenserklosters. Es werden die Stiftskirche, der Kreuzgang, die Gemälde- und Portraitgalerie, die neubarocke Bibliothek, der Kapitelsaal, die Prälatensakristei und die romanische Krypta besichtigt, die noch aus der Zeit der Errichtung des Klosters im 13. Jahrhundert erhalten ist. Start- und Schlusspunkt ist die Stiftspforte, die einen Einblick in die heutigen Aufgaben des Stiftes bietet. Und auch kulinarische Genüsse kommen nicht zu kurz: Seit 1580 wird im Stiftskeller des Stiftes Schlägl das Schlägler Bier gebraut, das hier auch verkostet und erworben werden kann. In der Gartenanlage des Stiftes, die im letzten Jahr Schauplatz der OÖ. Landesgartenschau war, kann man den Besuch entspannt ausklingen lassen.