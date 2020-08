Die Mühlviertler Hotels Bergergut, Guglwald und Aviva blicken trotz Corona optimistisch in die Zukunft.

BEZIRK ROHRBACH. Die Hotelbranche ist noch immer von langfristigen Auswirkungen aufgrund der Corona-Krise und dem damit verbundenen Lock-down betroffen. Dennoch blicken die Betreiber der Hotelleriebetriebe Bergergut, Guglwald und Aviva optimistisch in die Zukunft. Davon überzeugte sich nun Landtagspräsident Wolfgang Stanek bei seinem Besuch im Mühlviertel.

Innovationskraft und Leidenschaft

In einem Meinungsaustausch zwischen Stanek, Landtagsabgeordnetem Georg Ecker, WB- und WK-Bezirkobmann Andreas Höllinger und den Geschäftsführern Eva-Maria Pürmayer (Bergergut), Christian Grünbart (Aviva) und Alexander Pilsl (Guglwald) wurde über die aktuellen Herausforderungen der Branche gesprochen. „Die Innovationskraft, die Begeisterung und die Leidenschaft der drei jungen Unternehmer sowie der Optimismus trotz der Krise ist beeindruckend. Die drei Hotelbetriebe beweisen auch, dass sich durch enge Kooperation viele neue Möglichkeiten ergeben und ein Konkurrenzkampf nicht förderlich ist“, zeigt sich Stanek beeindruckt. „Wir blicken positiv in die Zukunft und nützten den Corona-Lockdown für diverse Umbauarbeiten in unseren Häusern. Mit der neu gegründeten Gesellschaft Top Hotels Oberösterreich möchten wir die Zusammenarbeit in den Bereichen Mitarbeiterausbildung und Einkauf intensivieren“,so die drei Geschäftsführer der renommierten Hotels.