Nach eisiger Kälte, Schnee und wenigen Sonnenstunden sehnen wir uns schon nach dem Frühling. Er kommt schön langsam auf uns zu und trotzdem fühlen sich viele müde, schwach, abgeschlagen, kraft- und lustlos. Das Aufstehen am Morgen ist anstrengend und tagsüber kann man nicht die gewohnten Leistungen erbringen.

BEZIRK ROHRBACH. „Die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit kann jeden treffen. Mit einer kleinen Ernährungsumstellung können Sie Ihrem Körper wieder mehr Energie geben“, erklärt Karin Fischer, Diätologin am Klinikum Rohrbach. „Wer sich im Frühling wach essen möchte, greift verstärkt zu vitaminreichen Lebensmitteln wie Salat, Gemüse und Obst. Früchte eignen sich ideal als Zwischenmahlzeit. Salat, gedünstetes Gemüse oder Gemüserohkost sollten bei keinem Mittag- und Abendessen fehlen.“

Abwechslungsreiche Ernährung

Bald kommen die ersten frischen Obst- und Gemüsesorten aus der Region in die Supermarktregale. Besonders bei diesen Lebensmitteln steht eine bunte Angebotsvielfalt zur Verfügung, denn abwechslungsreich zu essen, sei der beste Muntermacher. Der Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen ist bei regionalen Produkten deutlich höher, als bei unreif geernteter und weit transportierter Ware. „Das Verfeinern der Speisen mit frischen oder tiefgekühlten Kräutern bringt noch eine Extraportion Vitamine in die Mahlzeit“, sagt Karin Fischer.

Vollkornbrot, Vollkornteigwaren, Naturreis, Getreideflocken, aber auch Erdäpfel, Salat, Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst liefern neben Vitaminen und Mineralstoffen auch reichlich Ballaststoffe. Diese bringen die Verdauung wieder in Schwung. „Fettreiche und üppige Mahlzeiten machen müde und schlapp. Kleine Mahlzeiten, über den Tag verteilt, versorgen den Körper regelmäßig mit Energie und belasten nicht so sehr“, beschreibt die Diätologin. Süßigkeiten sind kalorienreich, enthalten viel Fett und Zucker, jedoch kaum Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe. Kleine Mengen für den Genuss sind kein Problem, große Mengen dieser Lebensmittel belasten den Körper und machen erst recht müde.

Getränke und ausreichend Bewegung

Besonders wichtig ist es, nicht auf das Trinken zu vergessen. Täglich mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit, regelmäßig über den Tag verteilt, bringen den Kreislauf in Schwung. Zu geringe Flüssigkeitsaufnahme hingegen kann zu Müdigkeit führen. Leitungswasser, Mineralwasser, ungezuckerte Kräuter- oder Früchtetees sind ideale Getränke. „Grundsätzlich gilt: Mit viel Bewegung an der frischen Luft und der richtigen Ernährung bringt man den Körper im Frühling in Schwung“, so die Expertin abschließend.