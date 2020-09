Die Eltern-Kind-Zentren der Familienakademie Mühlviertel im Bezirk Rohrbach sind stets die erste Adresse für alle Kinder und Familien. Im Frühling wurde die Zeit des Lock-Downs dafür genützt ein neues Programm, samt Corona Präventionsmaßnahmen, für den Herbst zu gestalten.

KLAFFER, HASLACH. Gerade heuer im Herbst ist es den Eltern-Kind-Zentren ein besonderes Anliegen, wichtige pädagogische Angebote, wie Spielgruppen für Kleinkinder, oder aber auch wichtige Elternbildungsseminare zu modernen Erziehungsmethoden, anzubieten und auch durchzuführen.

„Die Kinder sind in vielerlei Hinsicht Leidtragende der Corona-Krise. Neben der medial oft thematisierten Schulschließungen waren aber auch Kleinkinder davon betroffen, dass sie in einem wichtigen Entwicklungsalter keine anderen Kinder in der Spielgruppe treffen konnten, dass sie keine Babyschwimmkurse besuchen konnten und vieles mehr, was für Kinder anderer Jahrgänge ganz selbstverständlich war“, sagt Martin Kraschowetz, der Vorsitzende der Familienakademie Mühlviertel. Es ist Kraschowetz ein besonderes Anliegen, heuer im Herbst mit den notwendigen Corona Präventionsmaßnahmen, diese Möglichkeiten den Kindern und Eltern wieder aktiv anzubieten.

Start des Herbstprogramms

Im Herbst letzten Jahres feierten die Kinderrechte ihr 30-jähriges Bestehen, seit sie von den Vereinten Nationen beschlossen wurden. Die Eltern-Kind-Zentren tragen wesentlich dazu bei, die Kinderrechte bekannter zu machen und auch Eltern, wie Kindern die Inhalte zu vermitteln.

Mit September starten die Eltern-Kind-Zentren ins Herbstprogramm. Interessierte finden unter Kinderfreunde Mühlviertel alle Programmhefte zum Durchblättern. Auch Online-Anmeldeformulare stehen zur Verfügung.