Die Firma HL Sprizzwein KG beteiligt sich bei der heurigen Christkind-Aktion der BezirksRundSchau Rohrbach.

PEILSTEIN. Patrick Hainberger, Geschäftsführer der Firma HL Sprizzwein KG, verzichtet in diesem Jahr auf die Weihnachtsgeschenke für die Kunden. Dafür beteiligt er sich aber bei der Christkind-Aktion der BezirksRundSchau und spendet stolze 3.000 Euro für Marcel Schauer und seine Familie aus Kollerschlag. "Es ist mir sehr wichtig, dass wir mit dem Geld jemanden aus der Region unterstützen, dem es nicht so gut geht", so begründet er die Entscheidung, warum er Marcel und seiner Familie unter die Arme greift.

Weitere Infos zur Familie und unserer diesjährigen Christkind-Aktion gibt es hier.

Lauf fürs Christkind!

Auch heuer findet wieder der Christkindlauf der BezirksRundSchau statt. Anmeldungen sind ab sofort unter meinbezirk.at/christkind möglich.

Spenden Sie jetzt!

Spenden Sie jetzt an den Verein BezirksRundSchau-Christkind* im Bezirk Rohrbach.

Zahlscheine gibt es in Raiffeisenbanken oder überweisen Sie via Online-Banking:

Verein BezirksRundSchau-Christkind

Raiffeisenlandesbank OÖ

IBAN: AT78 3400 0000 0277 7720

SWIFT: RZOOAT2L

Die Spenden werden automatisch im Steuerausgleich berücksichtigt. Bitte geben Sie dafür im Verwendungszweck folgende Daten vollständig an, da nur so eine Zuweisung garantiert werden kann:

• Kennwort "Bezirk Rohrbach"

• Vor- und Zunamen

• Geburtsdatum

• Adresse

Datenschutzinfo für Spender unter: meinbezirk.at/ds-christkind

*Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding, ZVR 863416870, SO-6854