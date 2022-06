Wegen eines Verdachts nach dem Suchtmittelgesetz wurde ein 47-Jähriger Linzer am vergangenen Montag zur Kriminaldienstgruppe des Bezirkspolizeikommandos Rohrbach geladen.



ROHRBACH-BERG. Dabei wollte dieser keine Angaben zum Tatvorwurf machen und verweigerte den Drogentest. Im Zuge der Vernehmung fielen den Beamten Anzeichen einer möglichen Drogenbeeinträchtigung auf. Da der 47-Jährige mit seinem Motorroller zur Dienststelle kam, wurde er schließlich zu einer klinischen Untersuchung aufgefordert. Vom Polizeiarzt wurde in der Folge die Fahruntauglichkeit bestätigt, der Führerschein wurde ihm abgenommen und Anzeige an die BH Rohrbach erfolgte. Innerhalb von drei Wochen ist dies der dritte beeinträchtigte Lenker, der seinen Führerschein bei der Polizei Rohrbach abgeben musste.

