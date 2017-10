Bohemian Fever House Clubbing im "Uhof"

ULRICHSBERG. Am Samstag, 28. Oktober, findet im Ulrichsbergerhof das "Bohemian Fever House Clubbing" statt. Zu Gast ist DJ Alex B. mit einem Mix aus House und Trance. Der Turntable-Akrobat hatte mit dem Titel "Adagio for strings" for ein paar Jahren eine Top-10-Platzierung in Deutschland und wechselte dann auf die Produzentenseite. Nun möchte er es noch einmal wissen und beehrt die Region aus Liebe zum Böhmerwald mit seinem fetten Sound. Support gibt es von lokalen DJs. Einlass: 21 Uhr. Kein Einlass unter 18 Jahren.