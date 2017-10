Rohrbach-Berg will familienfreundlich werden

ROHRBACH-BERG. Rohrbach-Berg soll noch familienfreundlicher werden. Die Gemeinde ist daher auf der Suche nach Personen im Alter von 15 bis 99 Jahren, die an diesem Projekt aktiv mitreden und mitgestalten möchten. Der Ausschuss für Familie, Jugend, Sport und Bildung lädt im Rahmen des "Audit familienfreundliche Gemeinde" zum ersten Workshop am Dienstag, 14. November, 19 Uhr in den Sitzungssaal der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg herzlich ein. Moderation: Elisabeth Kumpl-Frommel (SPES Familien-Akademie). Um Anmeldung bis 3. November wird gebeten: 07289/6255-115, woegerbauer@rohrbach-berg.ooe.gv.at