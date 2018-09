Aigen-Schlägl: Illegale Veranstaltung im Steinbruch

09.09.2018, 11:26 Uhr

Eine Anzeige ging am 8. September – um 8.55 Uhr – bei der Polizei ein: Im im alten aufgelassenen Steinbruch in Sonnenwald, Gemeinde Aigen-Schlägl, und zwar in der sogenannten Kesselgrube, findet eine illegale Veranstaltung stattf, wo laute Musik gespielt wird und auch der Konsum von Suchtmitteln nicht auszuschließen sei.

AIGEN-SCHLÄGL (red). Aufgrund dieser Anzeige wurden erste Erkundigungen durchgeführt. Soweit bekannt war, waren am Veranstaltungsort Fahrzeuge aus verschiedenen Bezirken abgestellt. Mehrere Polizeibeamte führten die Kontrolle der illegalen Veranstaltung gemeinsam mit einem Einsatzzug der Bereitschaftseinheit Oberösterreich sowie einem Suchmittelspürhund am Veranstaltungsort durch.Dabei wurden bei insgesamt 15 Personen verschiedene Suchtmittel sowie Suchtgiftutensilien vorgefunden und sichergestellt. Diese Personen werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt. Weiters werden der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach mehrere Anzeigen wegen Übertretungen nach dem Forstgesetz und nach dem Kraftfahrgesetz erstattet.Zudem war eine Person zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die Besucher wurden zum Verlassen des Veranstaltungsortes aufgefordert.