Ein Händchen für Pflanzen

05.10.2017, 13:23 Uhr

Mein Name ist Veronika WakolbingerIch bin 17 Jahre alt.Aus der Gemeinde Vorderweißenbach im Bezirk Urfahr Umgebung.Ich bin Gärtnerin im dritten Lehrjahr.

Ich arbeite in der Gärtnerei Schiffbänker in Haslach.Gießen, Blumen topfen, dazu gehört zum Beispiel kleine Blumen wie Stiefmütterchen in Töpfe pflanzen und Beikraut jäten. Blumen vermehren oder Gemüse und Salat anbauen.Nein, das ist Aufgabe einer Floristin. Als Gärtnerin kümmere ich mich darum, dass die Pflanzen wachsen – von klein auf, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie verkauft werden.Ich habe schon immer gerne mit Blumen und Pflanzen gearbeitet. Schon als Kind habe ich im Garten meiner Mama mitgeholfen.Ich habe noch keine genaueren Vorstellungen. Ich schaue einfach, was die Zukunft bringt. Der Beruf macht mir auf jeden Fall Freude.Ich habe immer unterschiedliche Arbeiten und bin viel in der Natur. Besonders interessiert bin ich daran, dass die Friedhöfe gepflegt sind. Ich jäte Beikraut und kümmere mich darum, dass verdorrte Blumen weggeräumt werden. Manchmal muss auch die Erde gelockert werden. Adventkränze binden ist auch eine meiner Aufgaben, die Dektoration übernimmt aber die Floristin, ich mache nur das Handwerkliche.Das Gärtnertagebuch zu schreiben. Ich muss jeden Tag genaue Aufzeichnungen über das Wetter und den Arbeitstag führen – das machen Gärtner so, aber es ist ein bisschen langweilig.Los geht es ab Februar so richtig damit, Töpfe mit Erde zu füllen und Pflanzen darin großzuziehen. Besonders viel los ist im Frühjahr, weil es dort viel Arbeit mit den Fensterblumen gibt. Die Kisten gehören bepflanzt.Trompete spielen im Musikverein Vorderweißenbach. Ich bin seit 2012 dort Mitglied und spiele genauso wie meine Schwester Trompete. Insgesamt sind wir acht Leute, die dieses Instrument spielen.Meine Oma, weil sie immer eine positive Lebenseinstellung hat.