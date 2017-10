Früh genug um "Zivistelle" kümmern

02.10.2017, 00:00 Uhr

Je früher, desto einfacher bekommt man den gewünschten Ziviplatz. Mit 16 Jahren wäre ein guter Zeitpunkt: "Denn dann der künftige Zivi gut planen und auch sein Lehrherr. Bei guter Planung verliert man durch den Zivildienst auch kein Semster, wenn man später studieren gehen möchte", rät Fuchs. Einfach kurz in der Rotkreuz-Ortsstelle vorbeischauen und sich vorstellen – das ist der erste Weg zur Zivistelle beim Roten Kreuz. Voraussetzung ist, dass man Interesse an dieser Tätigkeit hat. "Jemand, der beim Roten Kreuz schon aktiv ist, hat noch einmal bessere Karten", sagt Fuchs, denn wer den Kurs schon hat kann im Zivildienst länger effizient im Rettungs- und Krankentansportdienst eingesetzt werden. Davon profitiert natürlich auch die jeweilige Ortsstelle. "Unser Ziel ist es natürlich, die Zivildiener in der Region einzusetzen, damit sie keine weiten Wege zurücklegen müssen, aber das klappt nur gut, wenn man sich rechtzeitig meldet."Frauen müssen zwar keinen Zivildienst leisten, es gibt aber die Möglichkeit, ein freiwillige Sozialjahr beim Roten Kreuz zu absolvieren. Details dazu: 07232/7644-113

Folgende Institutionen bieten im Bezirk Rohrbach Zivildiensstellen an:• Altenfeldner Werkstätten• Arbeitstrainingszentrum OÖ; Promente• Arcus Sozialnetzwerk• FAB Pro.Work• Gemeindekindergarten Niederwaldkirchen• Geschäftsführung Verein ALOM• LKH Rohrbach• Pfarrcaritas Kindergarten Altenfelden• Pfarrcaritas Kindergarten St. Martin• Rotes Kreuz Oberösterreich• VolkshilfeMehr Infos zu den Angeboten und den freien Stellen finden Sie auf bmi.gv.at/cms/zivildienst/