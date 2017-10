"Fühle mich wie in Familie"

05.10.2017, 13:17 Uhr

Adina Pinjic hat gerade ihre Lehre zur Bürokauffrau abgeschlossen.

AIGEN-SCHLÄGL. Die 19-jährige Adina Pinjic kommt aus Aigen-Schlägl und hat eine Lehre zur Bürokauffrau beim Sozialhilfeverband Rohrbach (SHV) gemacht. Lehrlingsredakteurin Johanna Leitner hat sie dazu befragt.Weil ich selbstständiger werden wollte.Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel Folder und Homepage gestalten und aktualisieren, Schriftverkehr, Anträge mit Klienten ausfüllen, Anträge vorerfassen, telefonieren.

Ich möchte die Matura machen.Was gefällt dir am meisten am Beruf und wie ist das Betriebsklima?Der Kontakt mit den Klienten gefällt mir am meisten und ich fühle mich wie in einer Familie.Lesen.Ich sitze mich mit Freunden gerne irgendwo zusammen.Ja, weil es im Bezirk viele Familienbetriebe und wenige Lehrstellen gibt.Ja, Gigi Hadid. Ich mag ihre lockere und selbstbewusste Art.Man muss immer offen sein für alles und sollte sehr sozial und respektvoll sein, da man mit vielen verschiedenen Personengruppen zu tun hat.Als ich einen Brief von meiner Kollegin erhielt, indem sie mich positiv beschrieben hat.