UJZ Mühlviertel siegt in Reichraming mit 8:6

23.04.2018, 09:48 Uhr

Knappe Entscheidungen

Der Trainer schwitzte

Dass die Partie eine recht enge wurde, lag auch daran, dass die engen Partien zugunsten der Reichraminger ausgingen. Sowohl beim Duell der Trainingspartner bis 60 kg zwischen Niki Rechberger und Daniel Leutgeb, als auch bis 90 kg hatte Schlögl insgeheim mit je einem Punkt gerechnet. Am Ende standen allerdings null unter diesen vier. "Wenngleich es gerade bis 60 auch anders hätte ausgehen können", warf Schlögl ein.Dass sich das Schwitzen auf der Trainerbank allerdings in Grenzen hielt, dafür sorgte die Tatsache, dass die vier Punkte pro Durchgang allesamt recht souverän erkämpft wurden. Konkret waren es Tobias Weixelbaumer (-66), Driton Shala (-73), Georg Reiter (-81) und eben Nyman (-100), die je zweimal siegten. IIn der noch wenig aussagekräftigen Tabelle hält das UJZ nach zwei Runden bei vier Punkten und Rang zwei, punktegleich hinter Flachgau, das bei Dynamic One 8:6 siegte. In der nächsten Runde empfängt das UJZ am 5. Mai Meister Galaxy Tigers Wien.