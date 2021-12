Weihnachten ist für den Salzburger Haubenkoch Didi Maier extrem wichtig. Den BezirksBlättern Salzburg erzählte er, wie er jedes Jahr stressfrei durch die Feiertage kommt. Im Rahmen von MeinBezirkTV gibt er Tipps für die Küche daheim:

SALZBURG. Weihnachten ist für den Haubenkoch Didi Maier sehr wichtig. "Als Kind habe ich im Hotel meiner Eltern gelebt, und da war Weihnachten erst um zwölf Uhr Abend – ich als zehnjähriger Bua habe den ganzen Tag gewartet, die Eltern waren derweil bei den Gästen", so der Salzburger, der es als Erwachsener ganz anders machen wollte. "Weihnachten am 24. und 25. ist mir extrem wichtig", so der Familienvater, der an diesen Feiertagen seine Schwiegereltern und seine Familie einlädt.



"Alle keman zsamm, und damit es für keinen zu stressig wird, gibt es eine Aufgabenaufteilung. Einer nimmt das Rotkraut mit, einer die Soße, einer macht die Himbeerroulade – sodass es für jeden klasse ist." Didi Maier

"Wir kommen alle zusammen, jeder hat etwas mitgebracht und so haben wir das perfekte Fest", freut sich der Salzburger, der sich – wie immer im Hause Maier – auch dieses Jahr um das Fleisch zum Fest kümmern wird.

