Der ehemalige Bücherbus der Stadtbibliothek wird künftig die Berliner mit Büchern versorgen.



SALZBURG. Exakt 106.605 gefahrene Kilometer hat der ehemalige Bücherbus der Salzburger Stadtbibliothek auf dem Buckel. Seit Juni tourt sein Nachfolger, der 13 Meter lange und mit 5.000 Medien bestückte neue, blitzblaue Mobi Book durch die Mozartstadt und fährt regelmäßig Haltestellen in allen Stadtteilen an.

Alter Bücherbus kurvt jetzt durch Berlin



Für den Vorgänger wird es nach 32 Jahren jedoch nichts mit dem vielzitierten „wohlverdienten Ruhestand“– sprich Stillstand: Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger übergab den Mitarbeitern der Fahrbibliotheken im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf die Schlüssel für den trotz seines Alters noch fahrtüchtigen Bus. Er wird dort anstelle eines ausgefallenen Bücherbusses durch den Bezirk touren. „Unser alter Bücherbus hat jahrzehntelang große und kleine Salzburger mit Lesestoff und anderen Medien versorgt – direkt in ihrem Stadtteil. Wie schön, dass er noch einmal in seiner ursprünglichen Funktion unterwegs ist“, so Auinger. Das Bezirksamt Berlin Steglitz-Zehlendorf hat 14.000 Euro für den Bus aus Salzburg gezahlt.

