Für eine nachhaltige Mobilität stellen die Bewohnerservice-Stellen (BWS) der Stadt Salzburg nun Lastenräder zur Verfügung. Ganz im Sinne der Share-Kultur kann man sich diese kostenfrei ausleihen.

SALZBURG. Sieben Lastenräder stehen seit Kurzem bei allen städtischen Bewohnerservice-Stellen zum kostenlosen Ausleihen bereit. Nach kurzer Anmeldung können sich die Bürge rund Bürgerinnen ihr Rad holen, ganz einfach mittels Schlüssel-Code. "Viele Salzburger und Salzburgerinnen wollen gerne auf das Auto verzichten, auch wenn sie größere Lasten transportieren müssen", erklärt Baustadträtin Martina Berthold, die betont: " Das ist ab jetzt möglich. Damit stärken wir die klimagerechte Mobilität und den Sharing-Gedanken."

Weitere Lastenräder sollen folgen

Die aktuell sieben Modelle bei den Bewohnerservice-Stellen variieren zwischen Dreirad (5 Stück) und einspurigen Rädern, mit der Ladefläche vorne. Jenes im Bewohnerservice Lehen kann sogar mit Elektro-Unterstützung aufwarten.

Anja Hagenauer, Stefan Schnöll und Martina Berthold probierten die Räder aus.

Weitere sieben Elektro-Lastenräder im Wert von ca. 45.000 Euro finanziert das Land Salzburg und werden voraussichtlich im Herbst diesen Jahres zur Verfügung stehen. Damit werden die Sharing-Angebote Schritt für Schritt ausgebaut.

Die Leih-Kultur in der Stadt vertiefen

Die für die BWS-Stellen zuständige Stadträtin Anja Hagenauer kritisiert, dass die "(Ver)Leih-Kultur in der Stadt Salzburg nicht wirklich gut ausgeprägt" sei und möchte das mit dem Angebot der Lastenräder zum Ausleihen ändern.

Freuen sich über eine gelungene Kooperation: BWS-Verantwortliche Doris Wlczek und Radverkehrskoordinatoren von Stadt und Land, Peter Weiss und Ursula Hemetsberger

"Ich bin überzeugt davon, dass viele Menschen dieses Angebot sehr gerne annehmen, denn nicht jeder hat Platz und Geld für ein eigenes Lastenrad oder gar ein Auto, schon gar nicht in diesen Zeiten", so Hagenauer.



 Infos zum Lastenrad ausleihen in der Stadt Salzburg

Die Räder können von zwei Stunden bis zu einem Tag gemietet werden.

Die Räder können bei allen Bewohnerservice-Stellen ausgeliehen werden.

Einmalige persönlicher Registrierung bei einer der Bewohnerservice-Stellen.

Mittels Code ist das Ausleihen auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Wer sein eigenes Lastenrad anderen zur Verfügung stellen möchte, kann dies ebenfalls ganz einfach über die Plattform tun.

Würdest du dir ein Lastenrad ausleihen?

vlnr.: Stadträtin Anja Hagenauer, BWS-Koordinatorin Doris Wlczek, Verkehrslandesrat Stefan Schnöll, Ursula Hemetsberger, Radverkehrsbeauftragte Land Salzburg, Baustadträtin Martina Berthold und Radverkehrskoordinator der Stadt, Peter Weiss.

Die Räder kannst du dir >>hier<< ausleihen

