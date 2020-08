Das Amt für öffentliche Ordnung sieht sich auch für künftige Herausforderungen gut gerüstet.



SALZBURG. Mit mehr als 2.000 Corona-Kontrollen seit Beginn der Pandemie, liegt Salzburg österreichweit im vordersten Feld unter den großen Städten, wie Bürgermeister Harald Preuner informiert. „Wir strafen nicht sofort, wir kontrollieren lückenlos. Und unsere Leute sind an den Autos und ihrer Dienstkleidung gleich gut erkennbar. Wenn sie an die Tür klopfen, zeigen sie ihren Dienstausweis, sodass man ganz sicher sein kann: Diese Frau oder dieser Mann ist vom Ordnungsamt der Stadt Salzburg", so Preuner.

Mit Blaulicht ausgestattet



Insgesamt sieben Fahrzeuge stehen dem Amt für Öffentliche Ordnung für seine Einsätze zur Verfügung. „Weil wir im Krisen- und Katastrophenfall tätig werden, sind alle Fahrzeuge mit Blaulicht und Folgetonhorn ausgestattet. Außerdem haben wir mobilen Funk, Tische für Vernehmungsprotokolle und weitere Zusatzausstattung mit im Wagen“, so Amtsleiter Ulrich Roider. Er steht als Chef insgesamt 52 Mitarbeiter vor.

