Aufgrund der Bauarbeiten im Andräviertel ist im September mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.



SALZBURG. In der Franz-Josef-Straße, zwischen Faberstraße und Haydnstraße, wird die Fernwärmeleitung erneuert. Nach punktuellen Grabungen werden die bestehenden Leitungen herausgezogen und neue Rohre eingeschoben. Dadurch werden vor allem die Bäume und deren Wurzeln entlang der Franz-Josef-Straße geschont.

Einbahnregelung im Andräviertel



In der Auerspergstraße wird die Fernwärmeleitung zwischen Julius-Raab-Platz und Haydnstraße errichtet und ein Hausanschluss in der Haydnstraße gemacht. Für den Auto-Verkehr ist ein Abbiegen vom Julius-Raab-Platz in die Weiserstraße bis Ende September nicht möglich. Stadtauswärts wird in diesem Bereich eine Einbahn eingerichtet, von der in beide Fahrtrichtungen in die Haydnstraße abgebogen werden kann.

Im September wird auch der Kanal im Bereich zwischen Auerspergstraße Nr. 35 und 49 errichtet. In dieser Zeit bleibt die Auerspergstraße zwischen Haydnstraße und Stelzhamerstraße für den Durchzugsverkehr gesperrt. Damit ist ein Abbiegen von der Paracelsusstraße in die Auerspergstraße nicht möglich. Anrainer, Fußgänger und Radfahrer können jederzeit zu- und durchfahren.

Sprechstunde mit Berthold



Die Hauptwasserleitung zwischen Stelzhamerstraße und Rupertgasse wird noch heuer saniert, im sogenannten Berst-Lining-Verfahren. Dafür sind nur kleine Grabungslöcher notwendig, von denen aus die Rohre eingezogen bzw. die Hausanschlüsse erneuert werden. Die Auerspergstraße bleibt in beide Fahrtrichtungen befahrbar, es kann jedoch zu kleinen Behinderungen kommen.

Die zuständige Baustadträtin Martina Berthold lädt dazu am 15. September um 17 Uhr zur nächsten Baustellen-Sprechstunde in den Plenarsaal der Wirtschaftskammer, zu der interessierte Anrainer kommen können.