SoriNaTu Verkaufs- und Infostand im Freiraum Gneis

Besucht uns bei unserem Verkaufs- und Infostand im Freiraum Gneis. Unser Vorstand-Daniela, Herbert, Jens & Roland - ist vor Ort und informiert euch aus erster Hand über unser SoriNatu Schulprojekt in Ghana.

Dann könnt ihr gemütlich auf die Suche nach dem ein oder anderen Geschenk gehen. Und manchmal muss man sich ja auch selbst beschenken 🙂 Farbenfrohe Stofftaschen, Zirbenkissen, handgefertigte Holzsterne, unsere Schlüsselanhänger, ghanaische Armbänder, Shirts… .

Auch für die Kulinarik zuhause ist gesorgt: Eierlikör, Honiglebkuchen, gebrannte Erdnüsse…. von unserer Konditormeisterin exklusiv für SoriNaTu produziert.

Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Wir freuen uns, euch endlich wieder persönlich zu treffen und mit euch zu plaudern.

WICHTIG: Es gelten die aktuellen COVID Verordnungen - 2 G und FFP2 Maske!

Der gesamte Reinerlös fließt 1:1 in unser Schulprojekt SoriNaTu.

Wo: Santnergasse 51a: Am besten öffentlich zu erreichen. Buslinie Nr.5 (Haltestelle Nissenstrasse), bzw. Nr 22 (Neukommgasse). Der Veranstaltungsraum befindet sich mitten in der Siedlung.

Wann: Samstag, 18. Dezember 10.00 bis 14.00 Uhr!

SoriNaTu: Der Verein mit Sitz in Salzburg betreibt in Nsoatre/Ghana seit 10 Jahren ein Schulprojekt. 700 Kinder, deren Eltern – sofern diese noch leben –sich keine Schulausbildung leisten können, erhalten kostenfrei Ausbildung, eine warme Mahlzeit, Schulkleidung und ggfs. Unterkunft. Aktuell: Errichtung Werkstättengebäude, Erweiterung Schulgebäude.

Das Team in Österreich arbeitet zu 100% ehrenamtlich, jeder Euro fließt 1:1 in unser Herzensprojekt. www.sorinatu.org