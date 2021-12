Im Rahmen des Erasmus-Projektes Time to Help haben mehrere Klassen der HAK/HAS I in der Vorweihnachtszeit Christbaum Schmuck aus weggeworfenem Material wie Karton und Plastikflaschen gebastelt.

Für die 3BK begann das Up-Cycling Projekt im Schulkeller, wo wir „Relikte“ und Wegwerfprodukte vergangener Events gefunden und für unser Recycling-Projekt mitgenommen haben. Dank einiger Anregungen von Upcycling-Seiten aus dem Internet kamen uns schnell Ideen, wie wir aus alten Papptellern, Watte, Kartonrollen, Plastikflaschen oder Kerzenresten vom letzten Adventskranz neue Deko-Produkte basteln konnten. Die Upcyling-Stunden waren eine willkommene Abwechslung und die Weihnachtslieder-Playlist motivierte uns zu neuer Kreativität. Unsere Ergebnisse zieren nun gemeinsam mit den Werken anderer Klassen unseren Schulchristbaum und die Fensterbank der Klasse, ohne dass wir dafür Geld ausgegeben oder die Umwelt mit neuem Plastikmüll belastet hätten.