Der Wunsch nach beruflicher Neuorientierung und Veränderung ist in der Pandemie gestiegen.



SALZBURG. Die Corona-Pandemie ließ die Nachfrage nach beruflicher Weiterbildung oder Neuorientierung ansteigen, wie Katrin Reiter, Projektleiterin des Netzwerks Bildungsberatung, betont. "Bei uns in der Bildungsberatung sind die Anfragen deutlich gestiegen. Der Wunsch, sich beruflich neu zu orientieren, sich umschulen zu lassen oder sich durch eine Ausbildung höher zu qualifizieren, ist seit Beginn der Pandemie gestiegen", so Reiter.

Gemeinsam die passende Weiterbildung finden



Die Einrichtungen der Bildungsberatung Salzburg sind im gesamten Bundesland aktiv, von der Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, BiBer Bildungsberatung über Frau und Arbeit, den Verein "Viele" bis zu den Berufsinformationzentren des AMS. Ziel ist es, Menschen, die den Wunsch nach einer beruflichen Veränderung in sich tragen, zu begleiten und gemeinsam mit ihnen Perspektiven und Möglichkeiten zu erarbeiten. "Es gibt unzählige Berufs- und Bildungsangebote, da ist es oft nicht einfach, das für sich Passende zu finden. Berufliche Veränderungen sind immer eine sehr sensible Phase, hier ist es wichtig, die Menschen zu unterstützen und ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen", so Reiter.

Die Beratung findet auf niederschwellige Weise statt und reicht von der persönlichen Beratung bis zur Video-Beratung.

Foto: Netzwerk Bildungsberatung Salzburg

Beratung vor Ort oder über Video



Oft geht es auch darum, Menschen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, ihnen aufzuzeigen, welche Kompetenzen sie haben und wie sie diese am besten einsetzen können, weiß auch Christine Bauer-Grechenig, Leiterin der BiBer Bildungsberatung. "Die Beratung findet auf niederschwellige Weise statt und reicht von der persönlichen Beratung bis zur Video-Beratung. Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe leisten und einen Überblick schaffen, welche Möglichkeiten es gibt. Ziel ist es, die Menschen dabei zu unterstützen, dass sie selbst die richtige Entscheidung treffen können", so Bauer-Grechenig.

Die Bildungsberatung ist kostenlos und kann von allen ab 15 Jahren in Anspruch genommen werden, die auf der Suche nach einer passenden Aus- und Weiterbildung sind oder sich beruflich neu orientieren möchten.