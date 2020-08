Die beiden Geschäftspartner von "the Fine Selection" sind auch privat Freunde und versorgen die Gastronomie mit feinen Produkten.

SALZBURG. Nikolaus Nowak und Maurits de Knecht sind Freunde seit Kindheitstagen und saßen bereits in der Schulklasse nebeneinander. "Wir haben alles miteinander geteilt", sagt Nowak und darum verwundert es kaum, dass die beiden nun auch die Verwirklichung des Traums von der Selbstständigkeit teilen. Auf Reisen sind sie auf den Geschmack regionaler, hochwertiger Produkte wie Wein, Olivenöl und Schokolade gekommen. Sie fassten sich als Einzelhändler ein Herz und boten diese Waren den Salzburger Gastronomiebetrieben, wie der Steinterrasse an.



"Wir wollten eine exzellente Qualität zu fairen Preisen und glauben, das ist der Schlüssel zum Erfolg."

Das und eine ausgeprägte Kontaktfreude, die ein wesentlicher Erfolgsfaktor des 23-jährigen Jungunternehmers Nowak ist. Durch eine persönliche Vorstellung bei potentiellen Interessenten wollen die beiden von Anfang an deutlich machen, dass man auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden gezielt eingehen will. "Wenn man auf die Leute zugeht und erzählt, was man vorhat, verstehen sie es."

Online-Shop für alle zugänglich

Die Corona-Lage mit dem verbundenen Lockdown stellte auch die Jungunternehmer vor Herausforderungen. Kurzerhand verlagerten sie ihren Vertrieb ins Netz und stellten die Ware nun auch den Salzburgern zum Kauf zur Verfügung. Dabei stellen die beiden einzelne Produkte vor – als Empfehlung und Hilfestellung zur Vorauswahl. So wird unter vielen Weinen jeder Wein ausgiebig getestet, bevor er in das Portfolio aufgenommen wird. "Wir stellen einzelne Produkte vor. Der Shop wird aber nicht nur auf unsere Meinung reduziert.



Wir verkosten jedes einzelne unserer Produkte zusammen mit Sommeliers und Kennern – so können wir für die Qualität der Selektion garantieren.

Bevor wir ein Produkt in unser Sortiment aufnehmen, bestellen wir Proben, die wir dann mit unserem Kennerkreis verkosten, bevor wir es unseren Kunden anbieten", erklärt Nowak, der schmunzelnd zugibt "Zotter-Schokolade mundet jedem."

