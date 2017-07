Vernissage Ela Reitinger - "emozioni"

Regus Salzburg und Kunst einfach Mieten präsentieren gemeinsam am 28. September 2017 um 19 Uhr die neuestenFarbkompositionen der Künstlerin und Hermann Nitsch-Meisterin Ela Reitinger im Regus Business Centre Salzburg, am Arenberg.Ela Reitinger – „emozioni“ist seit mehr als 15 Jahren als freischaffende Künstlerin tätig.Geboren wurde sie in Ried im Innkreis, sie lebt und arbeitet in Geinberg (Österreich) und am Gardasee (Italien).Nach dem Absolvieren der Kunstuniversität in Linz und Studium in Wien war sie persönliche Meisterschülerin von Hermann Nitsch.

"... der Biss des Raubtieres ist zu spüren und das ist wichtig ... !!" : so Hermann Nitsch über Ela Reitingers Werke.„emozioni“Ihre prächtigen Farbkompositionen gewähren dem Betrachter Freiraum zur eigenen Interpretation.Die beim Malen ausgelösten Emotionen der vorwiegend in Acryl gefertigten Werke, verstehen sich als Energiebilder und entstehen gestisch, großzügig aus der Bewegung heraus.Stark, intensiv und intuitiv im Farbauftrag werden scheinbar zufällige Bilder auf die Leinwand gebracht.Neben den schönen Künsten ist bei der Vernissage auch für Live-Musik und Kulinarik gesorgt.Um Originalkunst für jede(n) Freund(in) der schönen Künste bezahlbar zu machen, können alle ausgestellten Kunstwerke vor Ort nicht nur gekauft, sondern auch gemietet werden.Die Ausstellung läuft bis 27. Oktober 2017.