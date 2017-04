"Als Regionaut erreiche ich mit meinen Geschichten schnell viele Leute" – #einfachnäherdran

20.04.2017, 00:30 Uhr

Wolfgang Riedlsperger erzählt, warum er auf meinbezirk.at Leserreporter (Regionaut) ist.

Wolfgang RiedlspergerJuli 2011Pongau, Salzburg"Genieße jeden Tag, weil es könnte dein letzter sein."Als Öffentlichkeitsarbeiter beim Militärkommando Salzburg – seine genaue Berufs-Bezeichnung lautet "Sachbearbeiter Presse" – ist Vizeleutnant Wolfgang Riedlsperger bei sämtlichen Veranstaltungen und Einsätzen – vom Assistenzeinsatz bei Hochwasser bis zum Offiziersball – ganz vorne dabei. "Eines meiner Hobbys ist das Fotografieren, das ich natürlich auch beruflich nütze. Als Regionaut stelle ich deshalb auch viele Bilder zu den Geschichten dazu. Und oft werde ich dann auf die Fotos angesprochen." Seit Kurzem erstellt Wolfgang auch Videos, die er selbst filmt und schneidet. Der 51-Jährige ist gebürtiger Pinzgauer – aus Hinterglemm –, den es in seiner Karriere zunächst an die Jägerschule in der Wallnerkaserne in Saalfelden verschlagen hatte, bevor er vom Militärkommando Salzburg abgeworben wurde und nun seinen Arbeitsplatz in der Schwarzenbergkaserne hat. Er lebt mit seiner Partnerin in Bischofshofen im Pongau.

"Dadurch, dass ich für die Pressearbeit für das Bundesheer in Salzburg verantwortlich bin, geht das berufliche Schreiben Hand in Hand mit meiner Tätigkeit als Regionaut auf meinbezirk. Als Regionaut erreiche ich mit meinen Geschichten ziemlich schnell ziemlich viele Leute – und das in allen Bezirken Salzburgs. Egal, ob ich von einer sportlichen Veranstaltung oder dem Offiziersball berichte, oder ob ich einen lustigen Schnappschuss rauflade – die Beiträge kommen immer gut an, die Geschichten und Fotos erhalten viele Likes und nette Kommentare." Worauf er beim Schreiben Wert legt? "Ich vermeide komplizierte Sätze und versuche so zu schreiben, als würde ich einem 14-Jährigen meine Geschichte erzählen. Und: Ich bin sehr genau, was Namen und Funktionen angeht – lieber einmal zu oft nachkontrollieren als einen Namen falsch zu schreiben.>> Hier geht es zu einem von Wolfgangs Berichten! >> Hier geht's zum Regionauten-Profil von Wolfgang! Du schreibst oder fotografierst gerne? Bist du vielleicht so wie Wolfgang für Öffentlichkeitsarbeit bei einem Unternehmen, einer Organisation oder einem Verein zuständig und möchtest mehr darüber erzählen? Als Regionaut (Leserreporter) kannst du Neuigkeiten, Veranstaltungen und Fotos aus deiner Umgebung auf meinbezirk.at hochladen und mit anderen teilen. Die Redaktion wählt jede Woche Regionauten-Inhalte aus dem Bezirk aus, die in der jeweiligen Zeitung abgedruckt werden.>> Hier kannst du dich kostenlos registrieren >> Hier gibt's mehr Infos >> Hier findest du weitere Steckbriefe von Regionauten!