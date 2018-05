Bequemer Einstieg ins Sportleben

01.05.2018, 12:00 Uhr

In der Stadt über den Sommer hinweg verschiedene Sportarten kostenlos testen

SALZBURG (sm). Runter von der Couch und ab nach draußen! Ab sofort kann man jeden Dienstag kostenfrei und ohne Anmeldung verschiedene Sportarten ausprobieren. Das von der Stadt Salzburg mit 20.000 finanzierte SportTESTIVAL startet am Bahnhofsvorplatz. Von American Football, bis Bouldern, zum Genusspaddeln, Salsa tanzen und Zirkusakrobatik.

„Wie heißt es so schön: Kommen die Menschen nicht direkt zum Sport, kommt der Sport eben zu den Menschen. Mit dem neuen SportTESTIVAL schaffen wir ein zielgerichtetes und zeitgemäßes Angebot! Altersbeschränkung gibt es keine! Ob Kinder, Jugendliche oder rüstige Seniorinnen und Senioren - alle sind willkommen“, so Sportressortchef Bernhard Auinger.

Beim SportTESTIVAL verschiedene Sportarten testen



SportTESTIVAL am Salzachufer und im Unipark Nonntal

An insgesamt drei Location können jeweils Dienstags von 18:00 bis 19:30 Uhr verschiedene Sportarten ausprobiert werden. Das Sportprogramm wird von Profis begleitet und ist durch starke Partnerschaften kostenlos. Über fünf Monate von Mai bis September können alle die wollen 22 verschiedene Sportarten ausprobieren. An der ersten Location, am Bahnhofsvorplatz stehen folgende Schwerpunkte auf dem Programm:15. Mai ​Akrobatik​22. Mai​ Capoeira29. Mai​ Zirkus (Jonglieren, Stelzen gehen etc.)​05. Mai ​ParkourIm Juli und August wandert das Mitmach-Programm an das Salzachufer zum Müllnersteg. Hier stehen Sportarten wie Bouldern, Leichtathletik, Calisthenics, Boxen und „Ultimate Frisbee“ auf dem Plan und natürlich auch das geführte Genusspaddeln auf der Salzach. Ab August geht es für das SportTESTIVAL weiter. Im Unipark Nonntal liegt der Schwerpunkt auf den Ball: Hand-, Basket-, Volley-, Fuß- und Faustball, ebenso wie American Football.