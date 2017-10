Trailrunning mal ausprobieren? Dann komm zum Lauftreff!

12.10.2017, 12:27 Uhr

Noch zweimal finden die Salomon Trailwochen presented by Bezirksblätter in diesem Herbst in der Shopping Arena Salzburg statt.

SALZBURG (tres). Zur Vorbereitung auf das Salzburg Trailrunning Festival 2017 und für jene, die Trailrunning einmal versuchen möchten, gibt es noch am 12. Oktober und am 19. Oktober 2017 einen Gratis-Lauftreff von 18.00 bis 19.30 Uhr in der Shopping Arena Salzburg (Alpenstraße 107).Man bekommst hier von Salomon jede Woche ein neues Teilnehmergeschenk und kann Schuhe von Salomon und Uhren von Suunto testen. Nach kurzen Impulsvorträgen geht es raus auf die coolsten Trails im Süden der Stadt Salzburg!

Für jede Leistungsgruppe gibt es tempoangepasst eine Laufgruppe mit eigenem Lauf-Coach.Keine Anmeldung notwendig, Informationen unter Tel. 0664 8474207.Kurzer Vortrag über "Outdoor Uhren - was kann ich Sinnvolles damit machen?", dann ein gemeinsamer Lauf durch die Glasenbachklamm. Als Geschenk gibt es ein Schlauchtuch, zudem ein tolles Gewinnspiel.Kurzer Vortrag über "Aktivierung und Ernährung vor und am Renntag", dann ein gemeinsamer "Best of"-Lauf. Als Geschenk gibt es ein Handtuch. Gleichzeitig: Startnummernausgabe für das Salzburg Trailrunning Festival 2017