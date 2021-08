Salzburg fördert als erstes Bundesland den Baustoff Holzbeton. Für den Arbeitskreis Holzbeton ist das ein großer Erfolg. Mit Anfang August tritt die neue Verordnung für die Wohnbauförderung in Kraft.

SALZBURG. Mit Anfang August tritt in Salzburg die novellierte Wohnbauförderungsverordnung in Kraft. Damit ist Salzburg österreichweit das erste Bundesland, dass den recyclebaren Baustoff in die Wohnbauförderung aufnimmt. Für die Salzburger Produzenten von Holzbeton ist damit ein großer Meilenstein erreicht.

„Wir freuen uns, dass die Salzburger Landespolitik mit dieser Novelle den Fokus auf Nachhaltigkeit im Wohnbau legt und die Zuschlagspunkte für den Baustoff Holzbeton verdoppelt hat. Salzburg ist damit österreichweit das erste Bundesland, das den Einsatz von Holzbeton als 100-prozentig recycelbaren Baustoff explizit fördert“

Herbert Schilcher, Sprecher des Arbeitskreises Holzbeton im Verband Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VÖB).

In der Salzburger Wohnbauförderungsnovelle wird der Einsatz von Holzbeton künftig besser gefördert. Statt den bisher drei Zuschlagspunkten pro Quadratmeter werden ab in Kraft treten der Verordnung sechs Zuschlagspunkte pro Quadratmeter vergeben. Zudem werden nicht nur mehr Holzbetonerzeugnisse mit 70 Prozent Holzanteil gefordert, auch der 50 Prozent Holzanteil ist föderbar. Dadurch wird der Holzbeton für den Wohnbau in Salzburg attraktiver. Wurden bisher nur Holzbetonerzeugnisse mit einem 70-prozentigem Holzanteil gefördert, ist die Förderung künftig auch für alle Produkte mit einem 50-prozentigen Holzanteil pro Kubik- bzw. Quadratmeter gültig.

Der Holzbeton ist ab Mitte August förderbar und erweitert das Angebot der ökologischen Baustoffe.

Foto: VOEB

hochgeladen von Johanna Janisch

Restlichen Bundesländer sollen nachziehen

Die neuen Regelungen machen den recyclebaren Baustoff für den Wohnbau in Salzburg wesentlich attraktiver. Der Arbeitskreis Holzbeton hofft darauf, dass mit dem Beschluss für das Bundesland Salzburg auch die restlichen Bundesländer nachziehen.