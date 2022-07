Pünktlich zum Feierabend veröffentlichen wir die Themen des Tages aus dem Bundesland Salzburg. Das solltest du heute aus deinem Bundesland gelesen haben.



LAND SALZBURG:

Nun ist es offiziell: Leonhard Schitter, von der Salzburg AG wechselt ab 1. Jänner 2023 nach Oberösterreich. Er wird dort bei der Energie AG tätig sein. Damit wird er auch künftig als Aktionärsvertreter der Energie AG im Aufsichtsrat der Salzburg AG vertreten sein.

Salzburg AG Vorstand Schitter geht nach Oberösterreich

PONGAU:

Sieben Fahrzeuge waren beim Massencrash auf der B311 Pinzgauer Bundesstraße beteiligt. Fünf Personen wurden dabei verletzt in das Krankenhaus Schwarzach gebracht. Die B311 war rund zwei Stunden lang gesperrt.

Fünf Verletzte nach Massencrash auf Oka-Geraden in St. Johann

Um 22,5 Millionen Euro mehr und somit insgesamt rund 79 Millionen Euro wird der Um- und Neubau des Kardinal Schwarzenberg Klinikums kosten. Explodierende Bau- und Materialkosten sind die Ursache. Nun gab die Landesregierung einer Zusage für maximal 22,5 Millionen Euro zur Abdeckung der Mehrkosten grünes Licht.

Land übernimmt 22,5 Millionen Euro Mehrkosten

SALZBURG STADT:

Das Land Salzburg und der Bund legen Maßnahmen vor, um den Menschen den Einstieg in Pflegeberufe zu erleichtern. Bundesminister Martin Kocher stellte mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Arbeitsmarktservice Salzburg (AMS)-Geschäftsführerin Jacqueline Beyer erste Lösungen für den Pflegenotstand vor.

"Können Pflegekräfte nicht aus dem Hut ziehen"

Wie die Polizei mitteilte, kam es gestern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger von einem überholenden Auto verletzt wurde. Den Wagen fuhr ein älterer Mann aus dem Flachgau.

Junger Mopedfahrer von Auto gestreift

PINZGAU:



Ein 79-Jähriger verletzte sich, als er am Donnerstag (30. Juni 2022) in Saalfelden mit seinem Auto von der Straße abkam und in einen Bach stürzte. Ein Alkotest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Alkolenker (79) stürzte mit Auto in einen Bach

Im Sommer können sich die Kinder auf der Grukodilfarm neben dem regulären Angebot auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm freuen. In dieser Zeit können alle Beteiligten noch tiefer in die Welt der Pferde eintauchen.

Ein buntes Programm bietet die Grukodilfarm im Sommer

TENNENGAU:



Acht Küken konnten von der Polizei aus einer Odyssee gerettet und der wartenden Entenmutter zurückgebracht werden.

Entenküken waren ausgebüxt und hatten sich in Garten verirrt

