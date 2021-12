Acht Sportler haben bis zum heutigen Tag 18 Podestplätze im Weltcup errungen, das sind acht mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zugleich wurde ein kräftiges Lebenszeichen in Richtung Olympische Spiele gesetzt. Aber auch an den „Nebenfronten“ gab es beachtliche Resultate, insgesamt sind es 22 Stockerlplätze auf Europacup- und FIS-Ebene.

SALZBURG. Für die Saison 2021/22 hat der Österreichische Skiverband 76 Sportler des Salzburger Landesskiverband in seine verschiedenen Kader geholt. Das sind fünf mehr als in der vorherigen Saison. Die Alpinen mit 18 und die Biathleten mit 17 sind zahlenmäßig am stärksten vertreten. Lisa Grill und Roland Leitinger kommen verletzungsbedingt zu keinem Einsatz, im Skibergsteigen sieht die österreichische Meisterin im Sprint Theresa Kober Mutterfreuden entgegen und wird pausieren.

Fokus auf Olympia

In gut 50 Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Der Salzburger Landesskiverein rechnet mit 20 bis 22 Sportlern, welche die Reise nach Peking antreten werden. Mehr als 20 heimische Sportler waren bei den vier letzten Spielen dabei, die meisten waren es im Jahr 2018 mit 24.

Insgesamt waren bisher 104 Herren und Damen aus den Salzburger Skiclubs bei Olympia, 27 von ihnen kamen mit Medaillen nach Hause. Bislang sind 53 (15 Gold, 18 Silber, 20 Bronze). Kombinierer Gregor Höll war 1932, der in Lake Placid an den Olympischen Winterspielen teilgenommen hat. Die ersten Medaillen eroberten im Jahr 1956 in Cortina d'Ampezzo im Riesentorlauf Josefine Frandl (Silber) und Thea Hochleitner (Bronze).

Mit sieben Medaillen (Drei Gold, einmal Silber und drei Bronze) ist der Kombinierer Felix Gottwald die Nummer eins bei den erfolgreichsten Akteuren. Es folgen Annemarie Moser mit vier Medaillen (zwei Gold, zwei Silber), Hermann Maier mit vier (zwei Gold, Silber, eins Bronze), Bernhard Gruber mit vier (ein Gold, drei Bronze), Marlies Schild mit vier (drei Silber, ein Bronze), Marcel Hirscher mit drei (zwei Gold, eins Silber) , Anna Fenninger mit drei (eine Gold, zwei Silber) und Alexandra Meissnitzer mit drei ( eine Silber, zwei Bronze).

Auf die meisten Olympia-Teilnahmen können der Biathlet Alfred Eder (sechs Spiele von 1976 bis 1994) und Felix Gottwald (fünf Spiele von 1994 bis 2010) zurückblicken. Neben den Skisportlern waren bisher noch 24 Akteure aus Salzburger Vereinen bei Olympia: Eishockey zehn, Bob acht, Rodeln vier und Eiskunstlauf zwei.