1.336 offene Lehrstellen gibt es derzeit. Im November 2020 waren es 832 offene Lehrstellen und im Jahr davor 886. Dem gegenüber stehen nur 214 Lehrstellensuchende. Im Vergleich: Im November 2020 waren es 360 und im November 2019 296 Personen, die auf der Suche nach einer Lehrstelle waren. Es sind also deutlich weniger auf der Suche nach einer Lehrstelle als in den beiden Jahren zuvor. Mit Jahresende befanden sich insgesamt 8.344 Personen in einem Lehrverhältnis.



SALZBURG. Noch immer suchen Unternehmen in Salzburg vergeblich nach Lehrlingen. Generell sind 9.803 offene Stellen im Bundeland Salzburg auf dem Stellenmarkt. Fachkräftemangel gibt es neben der Gastronomie/Hotellerie in vielen traditionellen Berufen (Tischler, Mechaniker) aber auch in vielen (hoch)technisierten Berufen. Das liegt nach Angaben des Salzburger Arbeitsmarktservices daran, dass die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen und geburtenschwache nachrücken.

Andererseits aber auch an der fehlenden Ausbildung beziehungsweise fehlender Abschlüsse vieler Arbeitssuchender. Knapp über 40 Prozent der arbeitslosen Menschen in Salzburg haben lediglich einen Pflichtschulabschluss.

Das Arbeitsmarktservice berät bei der Ausbildungssuche und Umschulung.

AMS unterstützt bei der Weiterbildung zur Fachkraft

Das Arbeitsmarktservice unterstützt deshalb die Ausbildung zur qualifizierten Fachkraft über den zweiten Bildungsweg.Die AMS-Topline listet alle verfügbaren Ausbildungsbetriebe und Angebote im Bundesland Salzburg auf. Dort finden sich auch Erfolgsgeschichten von Salzburgern, die erfolgreiche eine Weiterbildung absolviert haben und dadurch beruflich aufgestiegen sind. Zudem bietet das Arbeitsmarktservice auch eine eigene Beratung für die Lehre und Lehrstellensuche in Form einer Online-Beratung an.