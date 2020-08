BAD ISCHL. Der Ischler Alpenverein veranstaltet am Samstag, den 22. August 2020, eine Klettersteig-Tour auf den Großen Buchstein (2.224 m) in Gstatterboden/Gesäuse: 1.650 Höhenmeter, Südwandband-Klettersteig (A bis B/C), Klettersteigausrüstung erforderlich! Weitere Infos und Anmeldung bei Tourenführer Hannes Raudaschl bis 21. August per Telefon (0650/2502268) oder Mail (h.raudaschl@web.de).