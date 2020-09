EBENSEE. Von 21. bis 24. September findet der Umtauschbasar der Pfarre Ebensee im Rathaussaal statt. Die Annahme der Waren erfolgt am 21. September von 9 bis 18 Uhr. Verkauft wird dann am 22. September von 9 bis 18 Uhr und am 23. September von 9 bis 12 Uhr. Es dürfen sich maximal 30 Personen im Saal befinden. Die Rückgabe der nicht verkauften Ware erfolgt am 24. September von 13 bis 17 Uhr.

Die Annahmelisten liegen im Bürgerservice/Gemeinde Ebensee auf oder zum Downloaden auf der Homepage der Pfarre Ebensee www.dioezese-linz.at/ebensee im Bereich Pfarre-Service/Downloads.