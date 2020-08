Sommer Highlight

Letzte Woche hatte ich Urlaub. Am Donnerstag begann mein Highlight des Jahres mit Traumwetter. Dieses Mal nahm ich meine Freundin mit auf die Wanderung auf den Schafberg. Da der von mir gewählte Weg leider wegen Waldarbeiten gesperrt war, mußten wir die Umleitung über den Falkenstein nehmen, was über 1 Std. mehr Gehzeit bedeutete. Aber das trübte die Freude nicht. Oben angekommen, gab es erst mal eine Stärkung und was Kühles zu trinken. Es war - Corona bedingt - eher ruhig am Schafberg, nicht so überlaufen von Touristen wie sonst. Der Sonnenuntergang war wunderschön und auch der Sternenhimmel sieht von hier oben aus, wie ein Lichtermeer! Der Mond leuchtete beim Fenster hinein und wir sind erschöpft vom Aufstieg, aber glücklich eingeschlafen. Natürlich ließen wir uns den Sonnenaufgang auch nicht entgehen, später ein gemütliches Frühstück, dann wanderten wir noch auf die Spinnerin, dem Nachbarsgipfel vom Schafberg, wo eine weiße Madonna steht. Dann gings mit der Zahnradbahn wieder hinunter. Der Schafberg ist immer wieder ein tolles Erlebnis!

