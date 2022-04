Am 13. April fand in Bad Goisern im Kulturcafé Maislinger das Benefizkonzert der Band Anna Coa zugunsten einer neun-köpfigen ukrainischen Flüchtlingsfamilie in Bad Ischl statt.

BAD GOISERN. „Der Impuls dazu kam, als zu Kriegsbeginn die Angehörigen unserer Nachbarin aus der Ukraine in die Wohnung unter uns einzogen. Da wollten wir einfach unbedingt helfen“, sagt Leyti Seck, der in der Band an der Percussion den Rhythmus vorgibt. Die Wohnung wurde, ohne zu zögern, großzügig von Rechtsanwalt Dr. Heigenhauser zur Verfügung gestellt. Da aber leider die Grundversorgung für gemeldete Flüchtlinge noch immer auf sich warten lässt, wird laufend Geld für Lebensmittel, Schulsachen etc. benötigt.

"Der Dunkelheit Musik, Lebensfreude und Zusammenhalt entgegensetzen!"

Schnell war die Idee für ein Benefizkonzert geboren. Bei freiem Eintritt wurde zu freiwilligen Spenden aufgerufen. „Es ist uns einfach ein Herzensbedürfnis, einen kleinen Teil beitragen zu können und wir möchten dieser Dunkelheit einfach Musik, Lebensfreude und Zusammenhalt entgegensetzen. Dass dies gelingen kann, zeigte das rege Publikumsinteresse und die Großzügigkeit der Spenden", erzählt Anna Coa. Das Konzert war bis auf den letzten Sitzplatz ausreserviert und die Gäste wurden mit einem Mix aus Eigenkompositionen, Austropop Klassikern und internationalen Hits drei Stunden unterhalten sowie vom Team, rund um Barbara Maislinger, kulinarisch verwöhnt.

1.406 Euro gesammelt

Der Großteil der Flüchtlingsfamilie war gekommen, um den Abend mitzuerleben. Iryna Bodi erzählt: „Wir waren alle so berührt und begeistert, von der Musik und der Hilfsbereitschaft…ich bin sehr sehr dankbar für die Unterstützung meiner Familie!“. Es wurde fleißig gespendet und so konnte eine Summe von 1.406 Euro an die Familie übergeben werden.

Das nächste Konzert der Band Anna Coa findet am 1.Mai um 10.30 im K.u.k. Hofbeisl im Rahmen einer kulinarischen Sonntags- Matinée statt. Infos unter www.annacoa.at