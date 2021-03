SALZKAMMERGUT. Die Österreichische Gesundheitskasse unterstützt Betriebe bei "gesunden Projekten". Bundesweit konnten bis heute 3.004 Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) vergeben werden. Voraussetzung dafür sind herausragende Projekte. In Oberösterreich haben bisher 361 Betriebe ein BGF-Gütesiegel erlangt. Die Auszeichnung gilt für drei Jahre, kann aber verlängert werden. Einer der ausgezeichneten Betriebe im Bezirk ist das SOS Kinderdorf Altmünster – und das bereits zum dritten Mal. Hinter allen Bemühungen um die Gesundheit der Mitarbeiter steht ein langfristig ausgerichtetes betriebliches Gesundheitsmanagement.

Dorfzeitung gestaltet

SOS-Kinderdorf-Leiter Gerhard Pohl: „Gesunde und zufriedene Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource. Nur durch ihren tagtäglich guten Einsatz können wir Kinder auffangen und begleiten." Das Programm im SOS Kinderdorf umfasst Angebote zur mentalen und physischen Gesundheit sowie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Zur Förderung von Informationsfluss, Transparenz und Vernetzung wurden eine Dorfzeitung und Mitarbeiter-Landkarten gestaltet. Zur Stärkung des Teamgeistes gibt es regelmäßige Einladungen zu bewegten Mitarbeiter-Stammtischen mit Wanderungen, Schlittenpartien, Tanzkurs oder Probeklettern. Weiters werden regelmäßige "Gesundheitsstraßen" organisiert. Hier kommen Experten wie Optiker, HNO-Ärzte und Apotheker zur Blutdruckmessung in das Dorf. Es wurde darüber hinaus ein Gesundheits-Sammelpass entwickelt: Für Vorsorgeuntersuchungen, Ernährungsberatung und sportliche Aktivitäten können Punkte gesammelt werden, die mit attraktiven Prämien belohnt werden.

"Die gemeinsamen Aktivitäten machen großen Spaß und verbessern das Betriebsklima. Auch die Ideen für gesünderes Verhalten innerhalb und außerhalb des SOS-Kinderdorfs werden gut angenommen. Erfreulich ist die Entwicklung der Krankenstände, die sich weiterhin auf niedrigem Niveau halten. Durch die Aufklärungsarbeit wurde aber das Bewusstsein für die rasche Inanspruchnahme verbessert, um längere Ausfallzeiten zu vermeiden", freut sich Pohl.

Ein weiterer BGF-ausgezeichneter Betrieb ist der "Bundesforste-Forstbetrieb Inneres Salzkammergut". Ihm wurde das Gütesiegel für die Jahre 2021 bis 2023 verliehen. Für die Mitarbeiter des Forstbetriebes gibt es einen Arbeitnehmerschutztag: Hier werden Vorträge und Praxisübungen zur physischen und psychischen Gesundheit durch externe Experten mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten angeboten. Heuer steht „Gesunder Nacken, gesunde Schultern“ am Programm. Bei einem Outdoor-Aktionstag kommen alle Mitarbeiter im Forstbetrieb zu einer gemeinsamen Aktivität zusammen. Das können Wanderungen in der Region oder Workshops zu Heil- und Waldkräutern sein. Auch die Unterstützung wird groß geschrieben: Die Mitarbeiter erhalten ergonomische Handauflagen für Schreibtastaturen oder Sitzauflagen zur Schonung der Wirbelsäule bei Fahrten auf der Forststraße.