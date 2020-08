OHLSDORF. Aufgrund der Corona-Pandemie war es auch für die Feuerwehr Ohlsdorf nicht möglich, das traditionelle Feuerwehrfest am 14. und 15. August durchzuführen. Dennoch konnten die Ohlsdorfer Florianis den Bürgern ein bisschen den Geschmack vom Frühschoppen nach Hause bringen. Nach der Vorlage der FF Wirling in St. Wolfgang organisierten die FF Ohlsdorf kurzfristig für den 15. August einen „Hendl-Drive-In“ – und das mit Erfolg. Mittels Online Anmeldung konnten sich die Bürger ihr Grillhendl vorbestellen. Am Samstag, 15. August, wurde dann wie an einem Drive-In ein Einbahnsystem beim Gerätehaus aufgebaut, wo die frisch zubereiteten Grillhendl abgeholt wurden. Neben der Abholung gab es auch eine Zustellung im Gemeindegebiet.

Insgesamt wurden von einem 28 Mann/Frau starken Team 550 Portionen Grillhendl, 200 Kilo Pommes, 180 Semmerl und 140 Stück Kuchen vorbereitet und innerhalb von 3,5 Stunden verkauft und verteilt. Neben der Sicherheit der Mannschaft galt es vor allem auch dem Bürger gegenüber zu schützen und so waren Mund-Nasenmasken Pflicht bei der Arbeit. Die FF Ohlsdorf dankt allen, die in der Vorbereitung und am „Grilltag“ mitgewirkt haben. Danke an die Kunden für die Teilnahme an der Veranstaltung und für die Spenden und das sehr positive Echo.