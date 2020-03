BAD GOISERN. Kürzlich gab es in der Welterbegemeinde Bad Goisern gleich zwei Mal Grund zum feiern: Bürgermeister Leopold Schilcher überbrachte die besten Glückwünsche an Maria Amon – sie feierte ihren 95. Geburtstag – und an Friederike Machart, die heuer 90 Jahre alt wurde.