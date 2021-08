In Bad Ischl starten im Herbst wieder Kurse zur zertifizierten MAS Demenztrainer-Ausbildung.

BAD ISCHL. MAS Demenztrainer begleiten Menschen mit Demenz mithilfe von stadiengerechtem Training und Förderung. Eine berufsbegleitende MAS Demenztrainer-Ausbildung der MAS Alzheimerhilfe dauert neun Monate (160 Stunden und 50 Stunden Praxis), endet mit einem Zertifikat und gibt den Teilnehmern ein Handwerkszeug für die Begleitung von Personen mit Demenz.

Einzige TÜV-zertifizierte-Ausbildung



Wichtig: Es handelt sich um keine pflegerische Tätigkeit. Diese Demenzexperten sind gesucht für die Arbeit in den Demenzservicestellen in Oberösterreich, für Trainings in Alten- und Pflegeheimen, für stundenweise Betreuung zu Hause und auch für den Aus- und Weiterbildungsbereich der MAS Alzheimerhilfe.

Die kostenlosen Informationsveranstaltungen zu den Kursen finden am 24. August und 7. September, jeweils 14 bis 16 Uhr, online statt. Zudem gibt es am 20. August um 18 Uhr die Möglichkeit, eine Präsenz-Infoveranstaltung im Pfarrsaal St. Markus in Linz/Urfahr, zu besuchen. Der Kurs in Bad Ischl beginnt am 12. Oktober. Bei Interesse oder Rückfragen: katharina.muhr@mas.or.at, Tel. 06132/21410-18 oder alzheimerhilfe.at.