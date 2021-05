BAD GOISERN. Am 30. Mai 2021 kam das Auto eines Deutschen von der Fahrbahn einer steilen Privatstraße in der Ortschaft Primesberg ab. Das Fahrzeug steckte in einer parallel zur Fahrbahn verlaufenden Wasserleiste fest. Die zur Fahrzeugbergung alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bad Goisern zog mit Hilfe einer Umlenkrolle und einer Seilwinde de sRüstfahrzeuges das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn, sodass es unbeschädigt seine Fahrt fortsetzen konnte.