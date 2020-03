Acht Schülerinnen des Fremdsprachenschwerpunkes der HLW Wolfgangsee nahmen erstmals an dem vom Institut der Europäischen Regionen organisierten Sprachenwettbewerbes in Salzburg teil.

SALZBURG. In unterschiedlichen Bewerben stellten die Schülerinnen ihr Können und Wissen in den Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch unter Beweis. Insgesamt mehr als 270 Teilnehmer aus vielen Salzburger Schulen zeigten an der PH Salzburg ihre Fremdsprachenkenntnisse. Gefordert war Kompetenzorientierung, interkulturelle Sensibilität und internationale Kommunikation. Zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens wie Altlandeshauptmann Schausberger konnten sich von der außerordentlich hohen Qualität eines zeitgemäßen und praxisnahen Fremdsprachenunterrichtes überzeugen. Sarah Laimer, Schülerin des 3. Jahrganges, erreichte mit ihrer Leistung den dritten Platz in Spanisch. Magdalena Eisl, Schülerin des 5. Jahrganges, erreichte in Englisch unter großer Konkurrenz die zweitbeste Punkteleistung.