GMUNDEN. In einem rasch herbeigeführten Umlauf-Beschluss hat der Gemeinderat eine für die Rückkehr zur Normalität wichtige Maßnahme beschlossen. Der Kassenbereich des K-Hof Kammerhof Museums Gmunden wird ab Dienstag, 1. Juni, zu einer Station für Covid-19-Schnelltests. Wer im Stadtzentrum spontan ein Treffen arrangieren, einen Lokalbesuch oder eine Erledigung tätigen möchte, soll auf die Schnelle auch einen Test ablegen können.

Der kostenlose Nasenbohrer-Selbsttest findet unter den Augen der an der Kassa Diensthabenden statt. Das Ergebnis wird sofort ins Covid 19-Datennetz eingetragen und man erhält – ausgedruckt oder via SMS – eine amtliche Bestätigung.

Die Testzeiten sind mit den Öffnungszeiten des Museums ident:

Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 15 Uhr