Winterimpressionen am Offensee

Es gibt ihn doch den Winter. Während wir in Gschwandt im eher Flachland Sehnsucht nach zu mindest ein wenig Winterstimmung haben, sind wir heute Donnerstag 13.1.2022 mit einer tollen Winterlandschaft am Offensee belohnt worden. Der Offensee friert langsam zu, die Temperatur um die null Grad und kaum Besucher bei einem der schönsten Plätze im Salzkammergut. Der niedrige Wasserstand erlaubte einen Spaziergang direkt am Seeufer entlang. Ich möchte Sie liebe Leserinnen und Leser mit meinen Bildern mit um den See nehmen und so an unserer Freude teilhaben lassen! Viel Spaß beim Anschauen und träumen vom Juwel Offensee.

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS