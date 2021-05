Am Samstag startete für die Steyrermühler Tennis-Herren die aufgrund von Corona etwas nach hinten verschobene Oberösterreichische Mannschaftsmeisterschaft 2021. Gleich zu Beginn wartete mit dem ÖTB TV Urfahr eine junge und starke Mannschaft, die im Kampf um den Titel sicherlich ein Wörtchen mitreden möchte. Nach hart umkämpften Partien entführte Steyrermühl mit einem 5:4 Sieg die ersten zwei Punkte der Saison aus Urfahr.

In der Partie der Einser setzte sich Marcel Strickroth gegen Oliver Hinterleitner souverän mit 6:3 6:4 durch. Einen harten Kampf lieferten sich Florian Walcher und Marco Pansi. Nach 3,5 Stunden Spielzeit ging Florian Walcher als zufriedener Sieger vom Platz (7:6 6:7 6:3). Gottfried Wittmann hatte dem offensiven Spiel von Johannes Prammer nichts entgegenzusetzen und musste sich deutlich mit 0:6 1:6 geschlagen geben. Noch schlimmer erwischte es Christian Schallmeiner, der von seinem Gegner, Maximilian Schmaranzer, die Höchststrafe erteilt bekam und mit 0:6 0:6 förmlich vom Platz geschossen wurde. Georg Obermeier raubte dem 17-jährigen Philipp Schöfer mit langen Ballwechseln jegliche Kräfte und gewann knapp in drei Sätzen (7:5 6:7 7:5). In der Partie der Sechser hatte Marco Grafinger, trotz starker Leistung und Führung im dritten Satz, gegen Simon Fiala das Nachsehen (3:6 6:3 3:6).

Somit stand es nach den Einzeln 3:3, was bedeutete, dass die Doppelspiele über den Tagessieg entscheiden werden. Im Einser-Doppel erledigten Strickroth/Walcher gegen Hinterleitner/Schöfer ihre Aufgabe und siegten mit 6:3 7:6. Die "Hard-Hitter" Prammer/Schmaranzer waren für Schallmeiner/Obermaier etwas zu stark (3:6 3:6). Wittmann/Grafinger zeigten gegen Pansi/Fiala vor allem mental eine sehr starke Vorstellung und gingen mit 6:3 6:3 als Sieger hervor. Somit war der wichtige erste Saisonsieg für die ASKÖ Steyrermühl besiegelt.

Nächsten Samstag will man im ersten Heimspiel der diesjährigen Meisterschaft gegen den Welser Turnverein an diesen Erfolg anknüpfen. Dieses Spiel startet um 11:00 und unter Einhaltung der Corona-Regeln würde sich die Kampfmannschaft der ASKÖ Steyrermühl über Unterstützung freuen!