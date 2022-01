Und wieder machen Laakirchens Faustballerinnen Schlagzeilen: In der vorletzten Runde des Grunddurchgangs bezwingen sie zunächst klar Schlusslicht DSG Froschberg mit 3:0, dann lieferten sie sich mit Meister ASKÖ Seekirchen einen tollen Schlagabtausch, in dem die Damen von Coach Karl Müllehner in der Schlussphase die „Cooleren“ waren! Mit dem 3:2 (7:11, 11:7, 12:10, 10:12, 13:11) machten die Laakirchnerinnen nicht nur einen Riesenschritt Richtung Final-3, auch für das Selbstbewusstsein waren die beiden letzten Erfolge gegen Feldmeister Nußbach und die Flachgauerinnen enorm wichtig!

Ein Sieg gegen Arnreit oder Wels reicht!



Am Samstag, 5. Februar treffen die Paper-Girls in der letzten Runde des Grunddurchgangs in Rohrbach (13.00) auf FSC Wels und Union Arnreit, ein Sieg würde für die Finalteilnahme reichen.

Die Herren spielen in der 2. Bundesliga in Laa/Thaya (Samstag, 17.00) gegen Kremsmünster 2 und den SC Laa/Thaya.