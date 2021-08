Nach den WM-Silbermedaillen für Österreichs Frauen und die beiden U-18-Teams geht am kommenden Wochenende die Bundesligameisterschaft in die Endrunde – und das mit zwei Laakirchner Heimspielen der Damen und Herren.

Nur kurz war die Verschnaufpause nach der kräfteraubenden Heim-WM, am Samstag, 14. August empfangen die Paper-Girls im Viertelfinale um 10.00 Uhr den FBC ASKÖ Linz Urfahr. Der Gewinner dieser Paarung - es wird auf „Best of 3“ gespielt - ist für das Final-3 am 18. und 19. September in Nußbach qualifiziert. Beide Teams stellten bei der WM die Hälfte der Nationalmannschaft, es wird ganz sicher ein sehr enger Kampf um den Finaleinzug. Das Spiel wird auch im Livestream (www.oefbb.at) gesendet.

Auch Laakirchens Herren setzen die Meisterschaft in der 2. Bundesliga fort, sie empfangen am Sonntag, 15. August (10.00) das Team von Union Waldburg.